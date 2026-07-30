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TV STEIN AM KINDERHANDBALLFESTIVAL IN KRIENS

  30.07.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Mit zwei Mannschaften erlebte der TV Stein einen unvergesslichen Tag am Kinder-Handballfestival in Kriens im Kanton Luzern.
Neben spannenden Spielen und vielen Toren sorgten die Begegnungen mit den Handball-Idolen in der beeindruckenden neuen Pilatus-Arena für strahlende Kinderaugen.

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