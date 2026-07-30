TV STEIN AM KINDERHANDBALLFESTIVAL IN KRIENS

Mit zwei Mannschaften erlebte der TV Stein einen unvergesslichen Tag am Kinder-Handballfestival in Kriens im Kanton Luzern.

Neben spannenden Spielen und vielen Toren sorgten die Begegnungen mit den Handball-Idolen in der beeindruckenden neuen Pilatus-Arena für strahlende Kinderaugen.



Mit zwei Mannschaften erlebte der TV Stein einen unvergesslichen Tag am Kinder-Handballfestival in Kriens im Kanton Luzern.

Neben spannenden Spielen und vielen Toren sorgten die Begegnungen mit den Handball-Idolen in der beeindruckenden neuen Pilatus-Arena für strahlende Kinderaugen.



Bereits die Fahrt mit dem Doppelstock-Car zur Krauerhalle war für viele Kinder ein erstes Highlight. Dort startete das Turnier der Kategorien U11 und U9. Mit tollen Spielen, schön herausgespielten Treffern und viel Einsatz gelang beiden Teams ein gelungener Start in den Tag.

Vor dem Mittag ging es zurück in die Pilatus-Arena, wo ein feines Mittagessen auf die Spielerinnen und Spieler wartete. Anschliessend fand das Spiel statt: Die Legenden der Schweizer Nationalmannschaft mit Nationaltrainer Andy Schmid trafen auf die Legenden der Innerschweiz. Das spannende Spiel endete mit einem Unentschieden.



Danach machten sich die Kinder mit grossem Stolz auf Autogrammjagd und konnten zahlreiche Unterschriften ihrer Handball-Idole sammeln.

Am Nachmittag standen schliesslich die letzten Spiele auf dem Programm. Beide Mannschaften zeigten nochmals vollen Einsatz und kämpften bis zum Schluss.



Die Kinder waren am Ende zwar müde, aber überglücklich, und sie werden diesen erlebnisreichen Tag bestimmt noch lange in Erinnerung behalten.

(rb/)