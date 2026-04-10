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Turnverein Stein am Osterlauf

  10.04.2026 Eiken, Stein
Trotz regnerischem Start liessen sich die jungen Steiner Athletinnen und Athleten die Freude am Laufen nicht nehmen. Foto: zVg
Trotz regnerischem Start liessen sich die jungen Steiner Athletinnen und Athleten die Freude am Laufen nicht nehmen. Foto: zVg

Der Turnverein Stein war am Osterlauf in Eiken mit einer erfreulich grossen Gruppe von 35 Kindern vertreten.

STEIN/EIKEN. Die jungen Athletinnen und Athleten starteten in den Kategorien «Zwerghasen» über 500 Meter sowie «Junghasen» über 1,65 Kilometer. Trotz ...

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