Turnverein Stein am Osterlauf

STEIN/EIKEN. Die jungen Athletinnen und Athleten starteten in den Kategorien «Zwerghasen» über 500 Meter sowie «Junghasen» über 1,65 Kilometer. Trotz ...

Der Turnverein Stein war am Osterlauf in Eiken mit einer erfreulich grossen Gruppe von 35 Kindern vertreten.

Der Turnverein Stein war am Osterlauf in Eiken mit einer erfreulich grossen Gruppe von 35 Kindern vertreten.

STEIN/EIKEN. Die jungen Athletinnen und Athleten starteten in den Kategorien «Zwerghasen» über 500 Meter sowie «Junghasen» über 1,65 Kilometer. Trotz eines regnerischen Starts am Morgen liessen sich die jungen Athletinnen und Athleten die Freude am Laufen nicht nehmen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer meisterten ihre Strecken mit starkem Durchhaltewillen und erreichten erfolgreich das Ziel in der Turnhalle Lindenboden.

Ein sportlicher Höhepunkt gelang Juna Trachsel, die sich in ihrer Kategorie mit einer hervorragenden Leistung den ausgezeichneten 2. Rang sichern konnte.

Auch abseits der Rangliste gab es Grund zur Freude: Dank der hohen Teilnehmerzahl wurde der Turnverein Stein mit drei Salamis belohnt. Für das Jugilager ist damit auf jeden Fall schon einmal für einen feinen Snack gesorgt.

Es zählten jedoch nicht nur die sportlichen Leistungen, sondern vor allem auch die Freude an der Bewegung und das Miteinander unter den Kindern. Die strahlenden Gesichter und das gegenseitige Anfeuern haben deutlich gezeigt, welch grossen Wert solche Erlebnisse für den Nachwuchs haben.

Der diesjährige Osterlauf in Eiken war somit ein rundum gelungener Anlass, der durch viel Freude und gegenseitige Unterstützung geprägt war. (th/)