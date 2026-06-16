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TURNFAMILIE SULZ IN GRÄNICHEN

  16.06.2026 Sulz
Foto: zVg
Foto: zVg

Der Turnverein, die Damenriege und die Jugend Sulz nahmen an den Aargauer Meisterschaften im Vereinsturnen (AMV) in Gränichen teil. Den Auftakt machten die Aktivsektionen. In der Disziplin Vereinsgymnastik Rasen erreichte Sulz den 9. Rang in der Vorrunde. In der Disziplin Barren ...

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