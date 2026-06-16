TURNFAMILIE SULZ IN GRÄNICHEN

Der Turnverein, die Damenriege und die Jugend Sulz nahmen an den Aargauer Meisterschaften im Vereinsturnen (AMV) in Gränichen teil. Den Auftakt machten die Aktivsektionen. In der Disziplin Vereinsgymnastik Rasen erreichte Sulz den 9. Rang in der Vorrunde. In der Disziplin Barren ...

Der Turnverein, die Damenriege und die Jugend Sulz nahmen an den Aargauer Meisterschaften im Vereinsturnen (AMV) in Gränichen teil. Den Auftakt machten die Aktivsektionen. In der Disziplin Vereinsgymnastik Rasen erreichte Sulz den 9. Rang in der Vorrunde. In der Disziplin Barren qualifizierte sich Sulz als Zweitplatzierter der Vorrunde für den Final, dort bestätigte das Team seine starke Leistung und erreichte den ausgezeichneten 4. Schlussrang. Auch in der Gerätekombination gelang der Finaleinzug und sie wurden dort 4. Das Team am Reck holte den hervorragenden 2. Schlussrang.

Die Jugend Sulz präsentierte sowohl ein Boden- als auch ein Reckprogramm und durfte sich über zwei Podestplätze freuen. (mgt)