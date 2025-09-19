TURNFAHRT DER FRAUENRIEGE EFFINGEN

Sechzehn Turnerinnen reisten kürzlich im Zug Richtung Graubünden. Nach einer kurvigen Busfahrt ging es zu Fuss zur Bündner Rigi. Nach 700 Höhenmetern erreichten sie den Piz Mundaun (2064m). Die Aussicht war traumhaft.

Mit der Sesselbahn ging es hinunter nach Cuolm Sura, dort standen 16 Trottinetts für die 12 km lange Abfahrt nach Ilanz bereit. Anderntags ging es mit dem Bus nach Laax, zu Fuss zum Caumasee, wo sich Wagemutige ins 16 Grad kalte Wasser getrauten, und zum Aussichtspunkt Il Spir, mit 180-Grad Blick auf die eindrückliche Rheinschlucht Ruinaulto. Nach einer gemütlichen Mittagsrast folgte die letzte Strecke zum Crestasee. (mgt)