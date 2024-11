Turnerfamilie zu Gast in Möhlin

Delegiertenversammlung Aargauer Turnverband

Bei der Delegiertenversammlung des Aargauer Turnverbands standen Ehrungen und Verabschiedungen im Zentrum. Präsident Jörg Sennrich appellierte an die Power des Aargauer Turnsports und ermutigte, weiter vorauszugehen.

Bereits früh am Morgen trudelten letzten Samstag die ersten Gäste ein und tauschten sich unter musikalischer Begleitung der Musikgesellschaft Möhlin aus. Der Präsident des Aargauer Turnverbandes, Jörg Sennrich, begrüsste die 231 Anwesenden. Der Möhliner Gemeindeammann Markus Fäs richtete ein Grusswort an die Anwesenden und stellte die Gastgebergemeinde vor. Auch der scheidende Regierungsrat Alex Hürzeler war anwesend. Jörg Sennrich verabschiedete den Sportminister nach seiner über 15-jährigen Amtszeit mit einem Abschiedspräsent. Verbandspräsident Jörg Sennrich blickte zurück auf seine bald zehnjährige Amtszeit, der Entwicklung des Verbandes, den zuletzt schwierigen Jahren und sprach über weitere Fragen, deren sich der Zentralvorstand gestellt hat. Er sprach von den Weichen für die Zukunft, die gestellt wurden und dem Zusammenhalt im Kanton Aargau. Der Präsident erinnerte an die Power des Aargauer Turnsports und ermutigte, weiter vorauszugehen. Daniel Ackle und Sarina Baumgartner wurden zur Wahl in den Zentralvorstand des Aargauer Turnverbandes vorgeschlagen und beide einstimmig gewählt. Der Zentralvorstand umfasst ab 2025 neu sechs Mitglieder. Nathalie Schweizer wurde als neue Revisorin ebenfalls einstimmig angenommen.

Viele Ehrungen

Chantal Weinmann verlässt den Zentralvorstand des Aargauer Turnverbandes per Ende Jahr. Während vier Jahren hat sie ihre Expertise und menschliche Art in einer wegweisenden Zeit im Aargauer Turnsport eingesetzt. Gabriela Wenger und Mirjam Maurer wurden für ihren Einsatz als Präsidentinnen in den Kreisturnverbänden Lenzburg und Fricktal gedankt. Ebenso Michelle Humbel und Martin Schönauer, für ihre geleistete Arbeit als Organisatoren der Aargauer Meisterschaften. Verdankt und verabschiedet wurde auch Peter Dietiker, der nach 17 Jahren sein Amt als Revisor ablegt. Brigitte Schwammberger, 17 Jahre beim Aargauer Turnverband angestellt, wurde mit Standing Ovation gewürdigt und verabschiedet. Per Ende April 2025 wird sie in den Ruhestand treten. Als Funktionär des Jahres wurde Guido Müller ausgezeichnet. Seit bald 40 Jahren ist er im Nationalturnen im Einsatz. Neu zu Ehrenmitgliedern wurden Gabriela Wenger, Mirjam Maurer und Marco Huonder gewählt. Sie haben grossartiges für den Aargauer Turnsport geleistet.

Für das Jahr 2025 wird ein Jahresgewinn von 11‘200 Franken budgetiert. Somit ist der Aargauer Turnverband finanziell auf einem Weg der Besserung. Besonders verdankt wurde auch der Einsatz der Gastgemeinde Möhlin, dem Männerturnverein sowie der Frauenriege Möhlin für den Service sowie der Musikgesellschaft Möhlin für die musikalische Umrahmung. Die nächste Delegiertenversammlung findet in einem Jahr im Kreis Lenzburg statt. (mgt/nfz)