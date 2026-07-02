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Turnen wurde «fest» gefeiert

  02.07.2026 Sulz, Sport
Nach einem ereignisreichen Wettkampfwochenende und vielen gemeinsamen Erlebnissen konnte die Sulzer Turnfamilie auf erfolgreiche Auftritte zurückblicken. Foto: zVg
Nach einem ereignisreichen Wettkampfwochenende und vielen gemeinsamen Erlebnissen konnte die Sulzer Turnfamilie auf erfolgreiche Auftritte zurückblicken. Foto: zVg

Sulzerinnen und Sulzer trotzten in Seengen der Hitze

63 Turnerinnen und Turner der Damenriege und des Turnvereins Sulz reisten kürzlich nach Seengen, um beim dortigen Turnfest die Wettkämpfe zu bestreiten.

Die grosse Hitze verlangte den Teilnehmenden an diesem ...

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