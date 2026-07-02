Turnen wurde «fest» gefeiert

63 Turnerinnen und Turner der Damenriege und des Turnvereins Sulz reisten kürzlich nach Seengen, um beim dortigen Turnfest die Wettkämpfe zu bestreiten.

Sulzerinnen und Sulzer trotzten in Seengen der Hitze

63 Turnerinnen und Turner der Damenriege und des Turnvereins Sulz reisten kürzlich nach Seengen, um beim dortigen Turnfest die Wettkämpfe zu bestreiten.

Die grosse Hitze verlangte den Teilnehmenden an diesem Wettkampfwochenende einiges ab und liess die Aktivitäten zum Härtetest werden. Trotz der anspruchsvollen Bedingungen konnten die verschiedenen Disziplinen erfolgreich absolviert werden.

Als gegen Abend ein Wetterumschwung kam und der Wettkampf aufgrund einer Gewitterwarnung für zwei Stunden unterbrochen werden musste, kam wohl vielen die Erinnerung an das eigene Turnfest 2024 auf, bei dem die Wettkampfanlage evakuiert werden musste. Die Teilnehmenden liessen sich jedoch weder damals noch heute unterkriegen.

Sportlich wussten der Turnverein und die Damenriege zu überzeugen. Im Fachtest Allround erzielte der Verein die Note 9,12, im Kugelstossen 8,83 und am Reck 9,40. Weitere starke Leistungen gelangen beim Barren mit der Note 9,33, in der Gerätekombination mit 9,55 sowie im Fachtest Unihockey, der mit der hervorragenden Note 9,64 belohnt wurde. Im Gymnastikprogramm wurden die Noten 9,18 und im Steinheben 9,06 erreicht.

Mit einer Schlussnote von 27,85 durften sich der TV und die DR Sulz über den ausgezeichneten 7. Rang in der 1. Stärkeklasse freuen. Angesichts der starken Konkurrenz von insgesamt 39 Vereinen ist dieses Resultat ein grosser Erfolg und ein verdienter Lohn für die intensive Vorbereitung.

Nicht nur in Seengen waren Sulzer Turnerinnen und Turner erfolgreich unterwegs. Zeitgleich nahmen die Männerriege und die Frauenriege Sulz am Kantonalturnfest in Herisau teil. Auch dort konnten sie mit starken Leistungen überzeugen. In den Fachtests 1 und 2 erreichten sie die Noten 10,00 beziehungsweise 8,91, im Fachtest 3 die Note 9,17 und im Steinheben 9,50. Mit einer hervorragenden Gesamtnote von 28,19 belegten sie den 4. Rang in der 1. Stärkeklasse Frauen/Männer und verpassten damit das Podest nur knapp.

(ao/)