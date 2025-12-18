Turmbläser in Rheinfelden

Turmbläser haben ihren Ursprung im Mittelalter. Damals gaben Blechbläser von Stadttürmen herunter Signale – etwa zur Zeitansage, bei Gefahr oder zu festlichen Anlässen. Im Laufe der Zeit wurden diese Aufgaben zunehmend musikalischer gestaltet und es entstanden ...

Turmbläser haben ihren Ursprung im Mittelalter. Damals gaben Blechbläser von Stadttürmen herunter Signale – etwa zur Zeitansage, bei Gefahr oder zu festlichen Anlässen. Im Laufe der Zeit wurden diese Aufgaben zunehmend musikalischer gestaltet und es entstanden Ensembles.

Die heutigen Formationen bestehen mehrheitlich aus zwei Trompeten und zwei Posaunen. Interpretiert werden Choräle, festliche Fanfaren mit Werken aus der Renaissance bis zur Moderne. Besonders in der Advents- und Weihnachtszeit sind Turmbläser ein fester Bestandteil vieler Traditionen, wenn ihre Klänge feierliche Stimmung verbreiten.

Am Sonntag, dem 21. Dezember, spielt am Nachmittag ab 16 Uhr ein Turmbläser-Quartett der Brass Band Fricktal auf dem Storchennestturm und in der Marktgasse während des Sonntagsverkaufs und lässt damit eine alte Tradition wieder aufleben. (mgt)