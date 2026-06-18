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Turbulente Debatte um den Windpark

  18.06.2026 Oberhof
Befürworter und Gegner des Windparks Burg nutzten die Veranstaltung, um den Fachleuten Fragen zu stellen. Foto: Simone Rufli
Befürworter und Gegner des Windparks Burg nutzten die Veranstaltung, um den Fachleuten Fragen zu stellen. Foto: Simone Rufli

Windkraft-Befürworter und -Gegner trafen in Oberhof aufeinander

Für die einen geht es nicht schnell genug vorwärts, die anderen fordern weitere Abklärungen. Befürworter und Gegner des Windparks Burg debattierten am Dienstagabend auf Einladung des Vereins Pro Wind Aargau. Moderatorin ...

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