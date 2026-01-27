Tubetänzige Fondue-Stubete

Kürzlich ist im Alterszentrum Rinau-Park in Kaiseraugst eine Stubete durchgeführt worden, an der Bewohnende sowie Angehörige und Gäste mit Käsefondue und lüpfiger Ländlermusik verwöhnt wurden. Für diesen Abend wurde die Cafeteria des Rinau-Parks ...

Kürzlich ist im Alterszentrum Rinau-Park in Kaiseraugst eine Stubete durchgeführt worden, an der Bewohnende sowie Angehörige und Gäste mit Käsefondue und lüpfiger Ländlermusik verwöhnt wurden. Für diesen Abend wurde die Cafeteria des Rinau-Parks passend gestaltet und in eine rustikale «Skihütte» verwandelt. Mit ausgewählten alpinen Elementen entstand ein stimmiger Rahmen, der den Fondueplausch begleitete und das gemütliche Beisammensein unterstützte. Der Fokus lag dabei klar auf dem gemeinsamen Erleben und dem Austausch unter den Anwesenden. Musikalisch begleitet wurde die Stubete von den fünf Musikerinnen der Ländlerkapelle «Tubetänzig». Mit traditioneller, lüpfiger Volksmusik sorgten sie für eine passende Untermalung des urchig-gemütlichen Abends.

Die Fondue-Stubete wurde von Bewohnenden wie auch von Angehörigen und Gästen sehr geschätzt. Sie zeigt, wie wichtig solche Anlässe für den sozialen Austausch sind und welchen Stellenwert gemeinsame Aktivitäten und kulturelle Anlässe im Alltag des Rinau Parks einnehmen. (mgt)