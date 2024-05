TTC Frick holt den Titel

Kürzlich fanden in Bremgarten die letzten beiden Runden des AG-Cup im Tischtennis statt. Aarau, Döttingen, Frick und Zofingen spielten um den Cup-Titel.

Im ersten Halbfinale konnte sich Frick trotz drei verlorenen Fünf-Sätzern mit 6:4 gegen Zofingen durchsetzen. Im zweiten Halbfinale konnte sich Aarau ganz knapp gegen Döttingen durchsetzen. Im Spiel um Platz 3 setzte sich Döttingen mit 6:4 gegen Zofingen durch. Das Finale hielt, was es versprach: Beide Mannschaften gingen in gleicher Besetzung wie im Halbfinale an den Start. Letztlich sicherte sich Frick den Titel mit einem auch hier hart umkämpften 6:4-Sieg. (mgt)