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TTC FRICK ERFOLGREICH AN DEN AARGAUER TISCHTENNIS MEISTERSCHAFTEN

  30.04.2026 Frick
Foto: zVg
Foto: zVg

Dieses Jahr übernahm der TTC Brugg die Organisation der Aargauer Meisterschaften im Tischtennis, welche kürzlich in Windisch stattfanden. Mit neun Medaillen war die Ausbeute für die Mitglieder vom TTC Frick sehr erfreulich. Einzig der TTC Bremgarten konnte mehr Medaillen gewinnen. ...

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