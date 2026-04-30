TTC FRICK ERFOLGREICH AN DEN AARGAUER TISCHTENNIS MEISTERSCHAFTEN

Dieses Jahr übernahm der TTC Brugg die Organisation der Aargauer Meisterschaften im Tischtennis, welche kürzlich in Windisch stattfanden. Mit neun Medaillen war die Ausbeute für die Mitglieder vom TTC Frick sehr erfreulich. Einzig der TTC Bremgarten konnte mehr Medaillen gewinnen. ...

Dieses Jahr übernahm der TTC Brugg die Organisation der Aargauer Meisterschaften im Tischtennis, welche kürzlich in Windisch stattfanden. Mit neun Medaillen war die Ausbeute für die Mitglieder vom TTC Frick sehr erfreulich. Einzig der TTC Bremgarten konnte mehr Medaillen gewinnen. Herausragend war der Sieg und damit der Aargauer Meistertitel für Ramona Völkel in der Kategorie Damen D. Es gab auch zwei Silbermedaillen zu bejubeln: Renard Nielebock in der Kategorie Herren D1/D2 und Nachwuchstalent Leon Wang in der Kategorie U15. Leons Hunger war damit aber noch nicht gestillt. Er gewann auch in der Kategorie C9-B11 eine Bronzemedaille. Ebenfalls Bronze – zweimal – konnte sich Markus Senn umhängen lassen. Christoph Zehnder, Timo Frey sowie das Nachwuchstalent Jasmin Horani holten ebenfalls Bronze. (mgt)