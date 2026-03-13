Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

TSV Frick unter Zugzwang: Die 1. Liga-Handballer kämpfen um den Ligaerhalt

  13.03.2026 Frick, Sport
David Zwahlen und Jeremias Bitter, offensiv wie defensiv eine Bank. Foto: zVg
David Zwahlen und Jeremias Bitter, offensiv wie defensiv eine Bank. Foto: zVg

Obwohl zuletzt ansehnliche Leistungen gezeigt wurden, stehen die Fricker auf einem Relegationsplatz. Das letzte Heimspiel steigt morgen Samstag, 14. März, um 17 Uhr, in der Ebnet Halle in Frick.

Nach dem 40:39-Erfolg folgten zwei äusserst knappe Niederlagen gegen die ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote