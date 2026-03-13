TSV Frick unter Zugzwang: Die 1. Liga-Handballer kämpfen um den Ligaerhalt

Obwohl zuletzt ansehnliche Leistungen gezeigt wurden, stehen die Fricker auf einem Relegationsplatz. Das letzte Heimspiel steigt morgen Samstag, 14. März, um 17 Uhr, in der Ebnet Halle in Frick.

Nach dem 40:39-Erfolg folgten zwei äusserst knappe Niederlagen gegen die Drittund Viertplatzierten TV Muri und KTV Altdorf. Somit standen die Füchse vor dem Auswärtsspiel gegen die Ehrendingen Celtics unter Zugzwang. Das Team steht aktuell auf Position 2, was zur Qualifikation zu den NLB-Aufstiegsspielen berechtigen würde.

Wer den Sieg nötiger hat, zeigte in den Startminuten das Team aus dem Fricktal. Wie die Feuerwehr legten sie los und setzten sich mit ihrer Intensität sogleich immer weiter ab. Weder defensiv noch offensiv schienen die Celtics ein Mittel gegen die Gäste zu finden. Shooter Philippe Wolfgang war im Griff der Fricker, und auch offensiv waren die Fricker schlichtweg zu schnell und stark mit ihrem 1:1-Spiel und Spielfluss. Zur Pause stand es denn auch 10:16 für den TSV.

Hitchcock-Finale

In der zweiten Hälfte schien die Luft des TSV etwas raus zu sein. Offensiv verloren sie zu oft die Geduld, was diverse Male mit Tempogegenstössen bestraft wurde. Nach nur 15 Minuten war die komfortable Führung dahin, 10 Minuten vor Schluss zog das Heimteam sogar mit 4 Toren davon. Folglich war es Schlussmann Tim Metzger, der das Comeback ermöglichte. Reihenweise nahm er hundertprozentige Chancen der Ehrendinger weg, was dem Angriff Sicherheit gab. Eine Minute vor Schluss war der Gleichstand wieder hergestellt. Schliesslich zeigte sich die Klasse der Ehrendinger, ihr U19-Nationalspieler fand am Kreis den Zwei-Meter-Hühnen Leandro Lüthi, der den Deckel drauf machte. Das Spiel endete mit 30:28 und damit der Niederlage der Fricker.

Ein Sieg ist Pflicht

Am Samstag, im Fricker Fuchsbau, geht die Mission Ligaerhalt gegen die bereits abgestiegenen Mythen-Shooter weiter. Mit einem Sieg kann sich der TSV vorübergehend ans rettende Ufer begeben. Ebenfalls am Samstag spielt der STV Willisau als Underdog zuhause gegen die Ehrendingen Celtics. Das Ziel muss es sein, dass die Fricker mit den Willisauern Plätze tauschen und ihre Pflichtaufgabe gegen die Schwyzer erfüllen.