TSV Frick schlägt die SG Kriens-Emmen mit 30:28

  07.10.2025 Frick, Sport

Nach den zwei Niederlagen in Aarau und im Cup kämpfte sich die erste Mannschaft des TSV Frick kürzlich mit einer starken Team-Leistung wieder in die richtige Richtung. Mit einer guten Arbeitsmentalität in der Defensive und viel Tempo konnten die Fricker das Spiel für sich ...

