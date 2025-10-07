TSV Frick schlägt die SG Kriens-Emmen mit 30:28

Nach den zwei Niederlagen in Aarau und im Cup kämpfte sich die erste Mannschaft des TSV Frick kürzlich mit einer starken Team-Leistung wieder in die richtige Richtung. Mit einer guten Arbeitsmentalität in der Defensive und viel Tempo konnten die Fricker das Spiel für sich ...

Nach den zwei Niederlagen in Aarau und im Cup kämpfte sich die erste Mannschaft des TSV Frick kürzlich mit einer starken Team-Leistung wieder in die richtige Richtung. Mit einer guten Arbeitsmentalität in der Defensive und viel Tempo konnten die Fricker das Spiel für sich entscheiden.

Direkt zu Beginn der Partie legten die Gäste gut vor. Der TSV Frick konnte sich wieder herankämpfen und mit gutem Tempospiel 11:8 in der 20. Minute erstmals in Führung gehen. Zur Pause stand es 15:13.

Die zweite Hälfte startete auf Augenhöhe, mit leichtem Vorteil für das Heimteam. Punkt für Punkt erarbeiteten sich die Gäste den Gleichstand zur 51. Minute. Ab fünf Minuten vor Schlusspfiff war der Bann dann gebrochen. Die Füchse hatten noch Kraft, wo hingegen die Gäste an Spritzigkeit verloren. Zudem verliehen zu diesem Zeitpunkt einige harte Fouls und starke Emotionen der Partie Würze. Diese Emotionen nutzte der TSV für sich und brachte ein 30:28- Resultat über die Ziellinie.

Moral, Nervenstärke und Disziplin resultieren in weiteren zwei Punkten und katapultieren den TSV Frick nach fünf Spieltagen auf den obersten Rang der ersten Liga. Mit Rückenwind geht es nun in die kleine Pause, bevor es dann auswärts mit dem Car auf Wilisau geht. Sollte der TSV Frick die positive Energie mitnehmen können und die Fans der Füchse die Partie in ein Heimspiel verwandeln, ist ein weiterer Sieg in greifbarer Nähe. Das Spiel steigt am Sonntag, 26. Oktober, um 16.30 Uhr. (mgt)