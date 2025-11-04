TSV Frick: Golden Indoor Training

Nach einem Golden Training Beach Anfang September wollte der TSV Frick im Rahmen seines 50-Jahr-Jubiläums natürlich auch in der Halle nicht zurückstehen. Daher trafen sich kürzlich 60 Mitglieder zum Golden Training Indoor. Und auch diesmal durfte sich das Trainertrio mehr als ...

Training mit Profis

Mit Reto Giger (langjähriger Zuspieler und Captain der Schweizer Volleyball-Nati und von Volley Schönenwerd), Lukas Hasler (zweimaliger Schweizermeister als Libero mit Volley Schönenwerd) und Alina Stäuble (Spielerin vom BTV Aarau NLB-Team) war auch diesmal viel Volleyball-Kompetenz am Start. Zuerst war der Nachwuchs an der Reihe, der mit sehr viel Engagement und je 20 Minuten zwischen dem Passeur-Feld, Defense-Feld und Angriffs-Feld rotierte, bevor die erste Session mit einer Speed-Turnier-Variante zum Abschluss kam.

In einem kurzweiligen Interview wurden die drei prominenten Gäste anschliessend den Anwesenden vorgestellt. (mgt)