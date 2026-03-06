TSV Frick gefordert

Nach zwei knappen Niederlagen bietet sich für den TSV Frick morgen Samstag auswärts gegen die Ehrendingen Celtics die nächste Chance. Ein Punktgewinn käme dem Team, das auf einem Relegationsplatz liegt, gelegen. Es ist schon eine Weile her, doch nach ...

Nach zwei knappen Niederlagen bietet sich für den TSV Frick morgen Samstag auswärts gegen die Ehrendingen Celtics die nächste Chance. Ein Punktgewinn käme dem Team, das auf einem Relegationsplatz liegt, gelegen. Es ist schon eine Weile her, doch nach dem 40:39-Heimsieg gegen den TV Willisau waren die Fricker zuversichtlich. Obwohl auch in jenem Spiel noch nicht alles nach Wunsch gelaufen war, schaute die abstiegsbedrohte Mannschaft damals positiv auf die zwei bevorstehenden Heimspiele gegen den TV Muri und den KTV Altdorf.

Und das mit gutem Grund: Trotz der Tabellenplatzierung auf einem Relegationsplatz wissen die Fricktaler nämlich, dass sie grundsätzlich jeden schlagen können, schon seit längerem aber nicht mehr so einen stabilen Handball spielen. Geschwächt wurden sie etwa durch den frischen Langzeit-Ausfall von Stamm-Kreisläufer Fabio Metzger. Für ihn sprang Raphael Brodmann vom TV Möhlin kurzfristig in die Bresche.

Die Partie gegen den Drittplatzierten TV Muri ging dann aber mit 38:39 verloren, so wie auch die letzten Duelle zwischen beiden Teams allesamt an den TV Muri gegangen waren. Eine Woche später kam der Tabellenvierte, der KTV Altdorf, nach Frick. Auch diese Partie endete mit einer Niederlage für die Fricktaler (28:31).

Trotz der beiden Niederlagen bewies der TSV Frick, dass er gegen jeden Gegner der 1. Liga bestehen kann. Dies gilt es nun auswärts gegen die Tabellenzweiten, die Ehrendingen Celtics zu unterstreichen. Die Partie steigt morgen Samstag, 7. März, um 18 Uhr, in der Badner Aue. (mgt/nfz)