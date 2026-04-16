TSV Frick: Die Entscheidung fällt heute

Nach der 25:28-Niederlage im Hinspiel gegen KJS Schaffhausen müssen die 1. Liga-Handballer heute Abend in Frick mit vier Toren Differenz gewinnen.

Das Saisonziel, den direkten Klassenerhalt, hat der TSV Frick verpasst und so ging es letzte Woche mit 19 Punkten aus 24 Spielen auswärts gegen KJS Schaffhausen (22 Spiele, 9 Punkte) in die Abstiegsbarrage. Dennoch sollte es für den TSV keine einfache Aufgabe werden, die 1:1 starken Ostschweizer in Schach zu halten, zumal die Schaffhauser mit Kreisspieler Jonas Schopper einen in Champions und Europa League erfahrenen Spieler in ihren Reihen haben, der über 250 Spiele im Oberhaus bestritt, ehe er seine Karriere 2024 dort beendete.

Der Beginn der Partie wurde von vielen technischen Fehlern dominiert. Offensiv hatten die Fricker gegen die hohe Deckung des Heimteams Mühe, was zu Ballverlusten führte. Nach einiger Zeit entdeckte KJS ihre Wurfstärke auch aus der Distanz, was den TSV dazu zwang, etwas offensiver zu decken. Nun war auch Schopper im Spiel und kaum zu bremsen. Er steuerte nun Tore bei und holte Siebenmeter heraus. Zur Pause stand es 14:10 für KJS.

Den Beginn der zweiten Hälfte verschliefen die Füchse komplett. In der Abwehr war kaum Zugriff da, einzig Dominik Schmid hielt in der Offensive mit seinen Würfen dagegen. Ab der 40. Minute traten auch die Gäste aufs Gas und drehten das Spiel innert zwölf Minuten von minus sechs Toren auf Gleichstand. In den letzten fünf Minuten harzte es wieder. Drei gute Torchancen wurden vom Schaffhauser Keeper pariert, zu allem Übel fingen sich die Fricker zusätzlich eine Zeitstrafe ein, weshalb die letzten zwei Minuten in Unterzahl bestritten werden musste. Dies nutzte KJS und brachte eine Drei-Tore-Führung über die Zeit. Der TSV verlor mit 25:28.

Nun ist klar, der TSV Frick erlebt erneut ein Déjà-vu. Auch in den vergangenen beiden Jahren konnte der Klassenerhalt erst am letzten Spieltag der Abstiegsspiele gesichert werden, nachdem die Auswärtsspiele jeweils verloren gegangen waren. Wie damals müssen die Füchse auch heute Donnerstag, um 20.15 Uhr, im Fricker Ebnet gegen KJS Schaffhausen mit vier Toren gewinnen, um die Klasse zu halten. Der TSV Frick hofft auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung des Publikums. (mgt/nfz)