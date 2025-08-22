Try Again spielt in Frick

Die Fricktaler Band Try Again ist zurück und steht am Samstag, 30. August, 20.15 Uhr, nach einer längeren Pause endlich wieder live auf der Bühne, und zwar beim Open Air Konzert im Meck-Garten in Frick.

Chamäleonrock – so bezeichnen die fünf Musiker aus dem Fricktal selbst ihren Sound. Ihre Songs reichen denn auch von Blues über Pop bis hin zu funkigem Rock. 1990 als Trio an der Bezirksschule in Frick gegründet, 1992 zum Quartett erweitert, bestritten sie unzählige Auftritte an Open-Airs, Rock-Nights, Jugendfesten etc. und gelten in ihrer Heimat längst als Lokalmatadoren.

Vor bald 20 Jahren fanden sie mit Marc Böller den lange gesuchten Sänger und Frontmann, worauf ein komplett neues Repertoire mit eigenen Songs entstand, welches 2005 bei Fred Hermann auf CD gebrannt wurde. Zwischenzeitlich arbeitete die Band neben neuen Songs ein Unplugged-Programm aus, das vor allem durch die mehrstimmigen Gesänge besticht, sei es als Strassenmusik oder bei gesellschaftlichen Anlässen. 2012 wurde ein weiteres Album realisiert, aufgenommen und Co-Produziert vom Gitarristen der Scrucialists, Luc Montini.

Nach einer Pause von rund zwei Jahren stiess der Rheinfelder Bassist Reto Kyburz zur Band hinzu, welcher das Quintett wieder komplettiert. (mgt)

Try Again – Rock, Pop und Blues. Verpflegungsmöglichkeit ab 19 Uhr, Konzert im Meck-Garten um 20.15 Uhr.