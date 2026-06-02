Trumpf statt Torjubel

Bei den Auffahrtsturnieren des FC Frick ruhte am Samstagnachmittag der Fussball und zum vierten Mal wurde das Festzelt in eine Jass-Arena verwandelt.

37 Paare nahmen am Turnier teil und sorgten mit vier Passen à vier Spielen für spannende, unterhaltsame und manchmal überraschende Kartenrunden. Es wurde gerechnet, taktiert, gelacht und immer mal wieder war auch ein «ach hätte ich doch anders gespielt» zu hören. Die Stimmung blieb ausgesprochen fair und sehr gemütlich – ganz im Sinne eines gelungenen Vereinsanlasses. Am Ende setzten sich Annelies und Hansjörg Schraner souverän durch und sicherten sich den Turniersieg. Auf den zweiten Rang spielten sich Antonia Zumsteg und Thierry Eiholzer. Das Podest komplettierten Pius und Marcel Suter auf dem dritten Platz (siehe Foto).

Ein Lob gebührt dem Adler Jass-Team um Bernadette Rippstein, welches für die Organisation dieses tollen Turnieres verantwortlich war. (mgt)