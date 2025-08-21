Träumen von der Kirche der Zukunft

Einmal im Jahr ordiniert die Reformierte Kirche Aargau in einem feierlichen Gottesdienst Frauen und Männer, die ihre theoretische und praktische Ausbildung abgeschlossen haben. In ihrer gemeinsamen Predigt ermutigten die Kirchenratsmitglieder Christoph Weber-Berg und Beat Maurer am letzten ...

Einmal im Jahr ordiniert die Reformierte Kirche Aargau in einem feierlichen Gottesdienst Frauen und Männer, die ihre theoretische und praktische Ausbildung abgeschlossen haben. In ihrer gemeinsamen Predigt ermutigten die Kirchenratsmitglieder Christoph Weber-Berg und Beat Maurer am letzten Sonntag die Ordinanden, mit dem Evangelium als Massstab von der Kirche der Zukunft zu träumen. Anschliessend wurden die zwei Pfarrer sowie sieben Sozial diakoninnen und -diakone zum Dienst in der Aargauer Kirche ordiniert. Einer der beiden neuen Pfarrer wirkt im Fricktal.

Jonas Meier hat sein Vikariat am Basler Münster absolviert und hat seit Anfang August die Stellvertretung des Pfarramts in Rheinfelden übernommen: «Am Herzen liegen mir eine gesellschaftsrelevante Theologie und eine befreiende Glaubenspraxis, die uns in allen Lebensbereichen zugleich antreibt und tröstet», heisst es in der Mitteilung der reformierten Kirche Aargau. (mgt/nfz)