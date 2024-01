Trotz Chancen zuhauf nur einen Punkt in Bern

Die erste Mannschaft von Unihockey Fricktal (2. Liga) verliert auswärts bei den Bern Capitals Ost mit 6:7 nach Verlängerung. Zu denken gaben vor allem die ausgelassenen Möglichkeiten.

Nach einem starken Dezember, in dem die erste Mannschaft von Unihockey Fricktal sämtliche Spiele souverän gewinnen konnte, startet das Fanionteam zumindest resultatmässig enttäuschend ins neue Jahr. Mit nur zehn Feldspielern und zwei Torhütern angereist, spielten die Fricktaler aber keineswegs schlechter als ihre Gegner, sündigten jedoch Mal für Mal vor dem gegnerischen Tor.

Von Anfang an dominant

Die Fricktaler brauchten kaum Anlaufzeit und drückten der Partie von Beginn weg ihren Stempel auf. Mit viel Ballbesitz liess man den Gegner laufen und kontrollierte das Spielgeschehen. Umso ärgerlicher, dass die Gegner mit einem Weitschuss, der an Freund und Feind vorbeisegelte, nach acht Minuten das 1:0 erzielten. Die Berner zeigten sich weiter effizient und erzielten mit ihrem zweiten Torschuss auch das 2:0 in Überzahl. Die Fricktaler kamen vor dem ersten Pausenpfiff immerhin noch zum 1:2-Anschlusstreffer durch Robin Koch.

Zu wenig präzise

Das gleiche Bild ergab sich im zweiten Drittel. Die Fricktaler mit deutlich mehr Spielanteilen und nun auch viel Zug aufs Tor. Das 2:2 nach nur 35 Sekunden war die logische Folge. Der Druck der Fricktaler stieg anschliessend stetig, sie scheiterten aber Mal um Mal am stark agierenden Berner Torhüter, der Torumrandung oder waren vielmals schlicht zu wenig präzise im Abschluss. Die Berner ihrerseits konzentrierten sich auf ihre Verteidigung, warfen sich aufopferungsvoll in jeden Schuss der Fricktaler – und nutzten die wenigen sich bietenden Möglichkeiten eiskalt aus. Bis zur 29. Minute stand es so plötzlich 5:2 für die Berner, welche aus gefühlt einer Torchance drei Tore machten. Die Fricktaler konnten vor der zweiten Pause einzig noch durch Remo Welte in Überzahl auf 3:5 verkürzen.

Immerhin einen Punkt gesichert

Auch im dritten Drittel das gleiche Bild: Die Fricktaler spielten gut, kombinierten sich immer wieder durch die Defensive der Berner, zeigten sich aber äusserst ineffizient. Die Berner lauerten weiter auf Konter und nutzten einen solchen zum 6:3 aus. Der Druck der Fricktaler in der Schlussviertelstunde war erdrückend, das 4:6 in der 52. Minute war aber noch zu wenig. So musste drei Minuten vor Schluss der Torhüter weichen – und siehe da: Dürig nach schönem Flip-Pass von Andreas Koch und Schütz mit einem perfekten Weitschuss glichen zehn Sekunden vor Schluss tatsächlich noch zum 6:6 aus. In der fälligen Verlängerung trafen die Fricktaler erneut nur die Torumrandung und so waren es die Berner, welche sich mittels Konter den Zusatzpunkt sicherten.

Der Spielverlauf war für die Gäste aus dem Fricktal enorm frustrierend. Das Ballglück war an diesem Tag aber definitiv nicht auf ihrer Seite, und das gilt es zu akzeptieren und nach vorne zu schauen. Denn am kommenden Samstag, 20. Januar um 19.30 Uhr kommt es in der heimischen Halle Matte in Magden zum Spitzenkampf mit dem neuen Leader aus Burgdorf. (mgt)