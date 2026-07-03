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Trockenstress in der Sissle

  03.07.2026 Fricktal
Im Rahmen des Projekts «Sissle 2030» wird aktuell das Teilprojekt Stieracker in Frick umgesetzt. Foto: zVg
Im Rahmen des Projekts «Sissle 2030» wird aktuell das Teilprojekt Stieracker in Frick umgesetzt. Foto: zVg

Die anhaltende Trockenheit und die hohen Wassertemperaturen der vergangenen Wochen führten unter anderem dazu, dass Abschnitte der Sissle – sie fliesst durch mehrere Fricktaler Gemeinden – vollständig austrockneten. Es braucht Notmassnahmen.

Susanne Hörth

«Die Situation ...

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