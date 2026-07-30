Trittst ab 14 Uhr daher - so feiert Möhlin den 1. August

Mit Pauken und Trompeten, ohne Raketen. Die Gemeinde lädt übermorgen Samstag auf der Allmend zur Bundesfeier.

Ronny Wittenwiler

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Heuer fällt bekanntlich das Feuerwerk ins Wasser, und auch die grossen Grillschalen bleiben in der Garage. Dennoch soll Möhlins 1. August-Feier eine werden mit Pauken und Trompeten. Dafür sorgt etwa die Musikgesellschaft mit ihrem Konzert. Zuvor aber gehört die Allmend traditionsgemäss den Jüngsten im Dorf.

Alles für die Kinder: um 14 Uhr

Ursprünglich plante die Gemeinde Möhlin eine Premiere. So war angedacht, die Bundesfeier mit einem Grillplausch für Familien bereits ab 11 Uhr zu eröffnen. Die Absage zu diesem gemütlichen Stelldichein kam dann vergangene Woche im Zuge eines erlassenen Feuerwerksverbots, das nun seit Montag dieser Woche ohnehin im ganzen Kanton gilt. Und so startet die Bundesfeier auf der Allmend wie in den Jahren zuvor ab 14 Uhr mit einem bunten Kinder- und Jugendprogramm, organisiert durch die Jugendarbeit (JAM), das Familienzentrum (FAZ) und die Pfadi Möhlin. Eben doch: man soll die Feste feiern, wie sie fallen – selbst dann, wenn mal eine Grillparty der Trockenheit wegen ins Wasser fällt.

Ein Ort für alle

Um 17 Uhr lädt dann die Gemeinde zum Apéro, gefolgt von den offiziellen Festansprachen (18 Uhr), umrahmt von der Musikgesellschaft Möhlin. Für das Feuerwerk, das aus bekannten Gründen nicht gezündet wird, sorgt man quasi mit Pauken und Trompeten. «Am traditionellen Lampionumzug für die Kinder halten wir fest», sagt Patrizia Tufilli Chautems von der Gemeinde Möhlin. Begleitet von den Tambouren der Fasnachtzunft Ryburg sollen die LED-Lampions ab 21.30 Uhr mit den Kindern um die Wette strahlen. Und so wird die Allmend morgen Samstag anlässlich der Bundesfeier wieder ein Ort des Zusammenkommens verschiedener Generationen. Wie wichtig ist sowas? «Ich begleite diesen Anlass nun seit drei Jahren sehr intensiv», sagt Tufilli Chautems. «Ich merke, wie die Leute Freude haben, dieses Zusammenkommen brauchen, dass sie diese Nähe suchen.»

Der Feuerlöscher und die Spielerin

Und dann wären da noch die Festreden. In diesem Jahr unter dem Motto «weiterdenken, anders denken, offen denken», gehört das Podium ab 18 Uhr für einen kurzen Moment zwei Personen, die sich auf ihre Weise im Dorf und für die Gesellschaft engagieren. So viel sei an dieser Stelle schon einmal verraten: Die eine Person spielt nicht mit dem Feuer – sie löscht es. Die andere ist bisweilen immer dann Feuer und Flamme, wenn im traditionsreichen Lehrertheater Möhlin der Vorhang aufgeht. Den Anfang des Festaktes mit den 1. August-Ansprachen macht Gemeindeammann Loris Gerometta.

Und so wird übermorgen Samstag die Möhliner Allmend wieder zu einem Ort, an dem gefeiert wird. Mit Pauken und Trompeten, ohne Raketen. Man soll die Feste feiern – erst recht, wenn sie auf einen Samstag fallen.

Fäscht uf dr Allmend

1. August,

14–17 Uhr Kinder- und Jugendprogramm;

17 Uhr Apéro;

18 Uhr Festansprachen, Konzert Musikgesellschaft, Festwirtschaft FC Möhlin-Riburg/ACLI;

21.30 Uhr Kinder-Lampionumzug mit den Ryburger Tambouren.