Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Treue, Engagement und reger Probebesuch

  26.02.2026 Schupfart

Der Männerchor Schupfart zieht positive Bilanz

Nach einem reichhaltigen und schmackhaften Abendessen im Restaurant Schwert in Schupfart führte der Männerchor Schupfart seine ordentliche Generalversammlung durch. Anwesend waren 20 Aktivmitglieder sowie der Dirigent.

...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote