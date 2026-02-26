Treue, Engagement und reger Probebesuch

Nach einem reichhaltigen und schmackhaften Abendessen im Restaurant Schwert in Schupfart führte der Männerchor Schupfart seine ordentliche Generalversammlung durch. Anwesend waren 20 Aktivmitglieder sowie der Dirigent.

Der Männerchor Schupfart zieht positive Bilanz

Nach einem reichhaltigen und schmackhaften Abendessen im Restaurant Schwert in Schupfart führte der Männerchor Schupfart seine ordentliche Generalversammlung durch. Anwesend waren 20 Aktivmitglieder sowie der Dirigent.

In ruhiger und angenehmer Atmosphäre leitete Präsident Remo Leubin die Versammlung und behandelte die traktandierten Geschäfte speditiv und effizient. Den Jahresrückblick präsentierte Remo Leubin auf humorvolle Weise. Besonders in Erinnerung gerufen wurden dabei das kantonale Gesangsfest in Sins, der Güggeliplausch, sowie das erfolgreiche Theaterwochenende. Mit wenigen prägnanten Stichworten und einem kurzweiligen Filmausschnitt liess er zudem die eintägige Vereinsreise unter dem Motto «in und rund um Mumpf» Revue passieren.

Mit einem kleinen Präsent dankte der Präsident dem Dirigenten sowie dem Vizedirigenten herzlich für ihren grossen Einsatz und ihre Geduld mit dem Chor. Anschliessend wurden verdiente Mitglieder geehrt: Bernhard Leubin für beeindruckende 55 Jahre Vereinstreue sowie George Erni für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft. Diese aussergewöhnlichen Leistungen wurden mit grossem Applaus gewürdigt. Insgesamt vereinen die aktiven Mitglieder des Männerchors Schupfart stolze 480 Jahre Vereinszugehörigkeit, ein eindrückliches Zeichen für den starken Zusammenhalt und die Beständigkeit des Vereins.

Bei den Wahlen wurden René Leubin als neuer Fahnenträger sowie Wendolin Leubin als Fahnenträger-Stellvertreter einstimmig gewählt. Die Versammlung zeigte sich sehr erfreut über die Bereitschaft zur Übernahme dieses wichtigen Amtes und dankte den Gewählten. Positiv hervorgehoben wurde zudem der sehr gute Probenbesuch im letzten Vereinsjahr. Er zeugt von hoher Motivation und grossem Engagement der Sänger sowie Chorleiter und bildet eine solide Grundlage für die kommenden musikalischen Herausforderungen. Der Männerchor Schupfart blickt somit zuversichtlich in die Zukunft und freut sich auf ein weiteres aktives Vereinsjahr. Neue Mitglieder aus der ganzen Region sind jederzeit willkommen. (mgt)