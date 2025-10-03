Tresor im Rheinfelder Wald gefunden

Eine Spaziergängerin fand vor einigen Tagen in einem Wald bei Rheinfelden einen aufgebrochenen Tresor. Weil die Hintergründe unklar sind, sucht die Kantonspolizei Augenzeugen.

Der schwarze Kassenschrank lag im Wald oberhalb des Parkplatzes beim A3-Anschluss Rheinfelden-Ost. Eine Spaziergängerin fand diesen am Nachmittag des 22. September und rief die Kantonspolizei. Rasch zeigte sich, dass der Tresor wahrscheinlich vor Ort aufgebrochen worden

war. Von der Täterschaft fehlte jede Spur. Wie und wann der Tresor in den Wald gelangt war, ist unklar. Auch sind weiterhin Ermittlungen nach der Herkunft im Gang. Die Kantonspolizei in Rheinfelden (Telefon 061 836 37 37 /stuetzpunkt.rheinfelden@kapo.ag.ch) sucht Augenzeugen, die im Bereich des Parkplatzes verdächtige Beobachtungen machten.