Mettauertaler überzeugen an den Aargauer Meisterschaften

Am Wochenende vom 14. bis 16. Februar fanden in Aarau die Kantonalen Titelwettkämpfe Gewehr 10m statt. Am Samstag verteidigte Fiona Kitanovic aus Wil mit 246.2 Punkten in der U21 ihren Meistertitel aus dem Vorjahr ...