Treffsicherer Gewehrschützen-Nachwuchs

Kantonaler Nachwuchstag in Muhen

Nach einem Jahr Unterbruch konnte kürzlich der begehrte Titel der kantonalen Nachwuchs-Gruppenmeister wieder ins Mettauertal geholt werden. Das Team mit Anja Erdin, Selina Erdin, Nina Staudacher, Fiona Kitanovic gewann mit 470 Punkten die Goldmedaille, dies mit einem äussert knappen Vorsprung von einem Punkt vor Muhen.

Auch am eigentlichen Nachwuchstag schossen die Mettauertalerinnen sehr gut: In der Kategorie U21 gewann Nina Staudacher die Bronzemedaille und Fiona Kitanovic wurde Siebte. In der Kategorie U17 klassierte sich Aline Kuhn im 4. Rang und Selina Erdin im 5. Rang. Bei den jüngsten, der Kategorie U15, durfte Anja Erdin die Goldmedaille in Empfang nehmen, Jessica Oeschger wurde Vierte und Emily Keller tolle Fünfte. Diese drei Mädchen gewannen auch den Rolf Eggspühler-Wanderpreis mit 11 Punkten Vorsprung vor dem Team aus Muhen. (mgt)