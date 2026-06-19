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Treffsicher in Chur

  19.06.2026 Wegenstetten, Sport
Die Wegenstetter genossen den Aufenthalt in Chur. Foto: zVg
Die Wegenstetter genossen den Aufenthalt in Chur. Foto: zVg

Wegenstetter am Eidgenössischen Schützenfest

Die Feldschützengesellschaft (FSG) Wegenstetten nahm vergangenes Wochenende am Eidgenössischen Schützenfest in Chur teil. Mit 19 Schützinnen und Schützen reiste der Verein ins Bündnerland und stellte sich ...

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