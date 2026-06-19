Treffsicher in Chur

Die Feldschützengesellschaft (FSG) Wegenstetten nahm vergangenes Wochenende am Eidgenössischen Schützenfest in Chur teil. Mit 19 Schützinnen und Schützen reiste der Verein ins Bündnerland und stellte sich ...

Wegenstetter am Eidgenössischen Schützenfest

Die Feldschützengesellschaft (FSG) Wegenstetten nahm vergangenes Wochenende am Eidgenössischen Schützenfest in Chur teil. Mit 19 Schützinnen und Schützen reiste der Verein ins Bündnerland und stellte sich bereits am ersten Tag der Herausforderung. Insgesamt traten 15 Schützinnen und Schützen zur Meisterschaft an. Dabei erreichten fünf die kleine Meisterschaft, während acht die grosse Meisterschaft erfolgreich absolvierten.

Am zweiten Tag standen die einzelnen Stiche im Mittelpunkt.

Besondere Aufmerksamkeit galt dabei dem Vereinsstich. Mit einem verrechneten Gesamtresultat von 93,237 Punkten erzielte die FSG Wegenstetten ein solides und erfreuliches Vereinsresultat. Zusätzlich durfte sich der Verein über mehrere mehrfache Kranzresultate freuen.

Auch die Kameradschaft kam nicht zu kurz. Auf der Rückreise wurden die Teilnehmenden von den Organisatoren mit einer Weindegustation überrascht, was den gelungenen Ausf lug zusätzlich abrundete. (mgt)