Grosses Treffen

Das Bau- und Gesundheitswesen gehörten zu den Themen, welche beim Treffen der Gemeindeammänner des Bezirks Laufenburg am Mittwoch mit dem Regierungsrat in Laufenburg diskutiert wurden. Normalerweise findet dieses Treffen pro Bezirk einmal während der vierjährigen Amtsperiode statt. Der Grund für den Ausfall vor vier Jahren sei Corona gewesen, so Roger Fricker, Präsident der Gemeindeammänner-Vereinigung des Bezirks Laufenburg. (sh)