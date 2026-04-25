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Treffen mit Carlo Janka, dem Iceman

  25.04.2026 Persönlich
Carlo Janka ganz nahbar. Fotos: Petra Schumacher
Carlo Janka ganz nahbar. Fotos: Petra Schumacher

Buchlesung mit einem der erfolgreichsten Schweizer Skirennfahrer

Skirennfahrer Carlo Janka las in der ausverkauften Laufenburger Kultschüür aus seinem Buch «Durchbruch. Mein Weg – Dein Erfolg!» und stellte sich den Fragen aus dem Publikum.

Petra ...

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