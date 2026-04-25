Treffen mit Carlo Janka, dem Iceman

Buchlesung mit einem der erfolgreichsten Schweizer Skirennfahrer

Skirennfahrer Carlo Janka las in der ausverkauften Laufenburger Kultschüür aus seinem Buch «Durchbruch. Mein Weg – Dein Erfolg!» und stellte sich den Fragen aus dem Publikum.

Petra Schumacher

Ein Zusammenschnitt von SRF-Übertragungen von Jankas Weltcupabfahrten bis Olympia fasste Höhepunkte und Tiefschläge des Skifahrers zusammen und stimmte die Zuhörer in Laufenburg auf einen spannenden Abend mit Carlo Janka, dem Iceman, ein.

Das Buch ist in Zusammenarbeit mit dem Autor Philipp Gurt entstanden. «Für mich war ein eigenes Buch nach dem Skifahren nicht unbedingt das naheliegende Thema und es brauchte dafür schon etwas Überredung», so Carlo Janka. «Während der Arbeit am Buch habe ich dann aber schnell gemerkt, dass ich mit dem bewussten Rückblick auf das Skifahren diese Zeit aufarbeiten und abschliessen konnte. Mit dem Buch habe ich wie den Deckel auf diesen Lebensabschnitt gelegt. Das war gut für mich, und dafür bin ich dankbar.»

Biografie und Ratgeber

Laut Pilipp Gurt sollte das Buch einerseits eine Biografie werden, in der Carlo Janka einen sehr persönlichen und ungeschönten Einblick in sein Leben und seine Sportlerkarriere mit all den Höhen und Tiefen geben sollte, um den Leser nachfühlen zu lassen, wie es der schüchterne Junge aus Obersaxen zum Weltmeister, Gesamtweltcup- und Olympiasieger geschafft hat. Das Buch bietet dem Leser aber auch an, die eigenen verborgenen Stärken in sich zu erkennen, diese zu formen und vermeintliche Schwächen in Vorteile zu wandeln. Jankas Reflektionen in diesem Buch sollen Möglichkeiten aufzeigen, den Weg zur eigenen individuell austarierten Lebensbalance einschlagen zu können, damit jeder immer wieder die beste Version seiner selbst werden kann.

Vom Streifschuss bis zu Olympiagold

Carlo Janka las am Sonntag Passagen aus seinem Buch vor, die der Zuhörerschaft sehr deutlich und auch emotional aufzeigten, in welchen Situationen er sich als Sportler befunden hat und wie er diese meistern musste. So nahm Carlo Janka die Zuhörer mit auf die Streif: «Manchmal wird ein Berg zu einem Berg von Berg, und je kleiner du dich machst, desto grösser scheint er. So geschehen bei meiner erst siebten Weltcupabfahrt, die ich damals in Österreich in Angriff nahm – auf der berühmten und noch berüchtigteren Streif. Damals war ich gerade mal 22 Jahre alt und fühlte mich wie ein Schulbub in kurzen Hosen». Janka schilderte nachfolgend den schlimmen Sturz von Daniel Albrecht, sprach über die Angst um den Kollegen, die eigenen Gefühle, Unsicherheiten und das Thema Sicherheit.

Janka nimmt in seinem Buch die Leser mit bis zu seinem Olympiagold. Er schildert eindrücklich, welche emotionalen Herausforderungen es in seiner sportlichen Karriere immer wieder gab, welche Grenzen ihm der eigene Körper aufgezeigt hat, welche Rückschläge er verkraften musste und welche Verbundenheit er zu Obersaxen und seinen Eltern hat.

Aufbruch in die neue Lebensphase

Carlo Janka spricht aber auch über die Gegenwart. «Der Abschied von der Sportkarriere ist ja so was wie eine erste Pensionierung», so Carlo Janka mit einem Augenzwinkern. «Man muss sich neu sortieren und andere Lebensinhalte für sich definieren.» Für ihn war klar, dass er privat viel mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte, beruf lich zeichnete sich für ihn der Weg als Coach ab. So sagt Janka in seinem Buch: «Schon immer wollte ich mit Menschen zu tun haben, denn Menschen sind es, die mich bewegen, und ich möchte sie bewegen. Ich trug und trage die vier M in mir: Mann Muss Menschen mögen.» Carlo Janka coacht inzwischen Sportler und bildet sich als Mentalcoach weiter. Unter dem Namen «Janka Coaching Ski Camp» wird das traditionelle Race-Camp seit der Wintersaison 25/26 durch Carlo Janka in Obersaxen weitergeführt.