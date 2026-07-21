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Treffen im «Adler»

  21.07.2026 Gipf-Oberfrick

18. Gewerbeapéro

Am Freitag, 28. August (19.30 Uhr), lädt das Gewerbe Gipf-Oberfrick zum diesjährigen Gewerbeapéro ins Restaurant Adler an der Landstrasse ein. Nach dem verheerenden Brand im traditionellen Restaurant wird eine Vertretung der Feuerwehr einen Einblick ...

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