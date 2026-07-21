Treffen im «Adler»

Am Freitag, 28. August (19.30 Uhr), lädt das Gewerbe Gipf-Oberfrick zum diesjährigen Gewerbeapéro ins Restaurant Adler an der Landstrasse ein. Nach dem verheerenden Brand im traditionellen Restaurant wird eine Vertretung der Feuerwehr einen Einblick ...

18. Gewerbeapéro

Am Freitag, 28. August (19.30 Uhr), lädt das Gewerbe Gipf-Oberfrick zum diesjährigen Gewerbeapéro ins Restaurant Adler an der Landstrasse ein. Nach dem verheerenden Brand im traditionellen Restaurant wird eine Vertretung der Feuerwehr einen Einblick über die Brandnacht und den Einsatz der Feuerwehr geben. Danach soll der Abend bei einem Apéro zum Austausch unter den Gewerbebetreibenden genutzt werden. Aus organisatorischen Gründen wird um eine An- bzw. Abmeldung bis spätestens 20. August 2026 gebeten, zu richten per E-Mail an: kanzlei@gipfoberfrick.ch

«Nacht der Sterne»

Am 19. September 2026 findet in den Jurapark-Gemeinden die erste «Nacht der Sterne» statt. Ziel ist es, die Bevölkerung auf den Wert der Nacht und die damit verbundene natürliche Dunkelheit zu sensibilisieren. Das Gewerbe wird gebeten, an jenem Abend auf Reklame- und Schaufensterbeleuchtungen zu verzichten.

(mgt)