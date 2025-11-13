Trübes Wochenende für den HC NWU Red

Kein gutes Wochenende liegt hinter den Nachwuchsmannschaften des EHC Rheinfelden (HC NWU Red). Mit hängenden Köpfen verliessen zwei der drei Mannschaften des HC NWU Red das Eis. Am Samstag sah es noch sehr gut aus: Die U14 war zu Gast ...

Rheinfelder Eishockey-Nachwuchs im Einsatz

Kein gutes Wochenende liegt hinter den Nachwuchsmannschaften des EHC Rheinfelden (HC NWU Red). Mit hängenden Köpfen verliessen zwei der drei Mannschaften des HC NWU Red das Eis. Am Samstag sah es noch sehr gut aus: Die U14 war zu Gast in Oberlangenegg beim HC Huskys. Im ersten Drittel legten die Rheinfelder dreimal vor und die Huskys glichen wieder aus. Dank eines Tores kurz vor Drittelsende ging die NWU Red mit einem Tor Vorsprung in die Pause. Im zweiten Drittel erhöhten die Fricktaler mit zwei weiteren Treffern auf 6:4. Im letzten Drittel gaben die Jungs und Mädels nochmals alles und siegten am Ende mit 9:6.

Lange Gesichter bei der U16 und U18

Für die U16 ging es am Sonntag nach Bern zum EHC Bern 96 blau. Das ganze Spiel war mehr Krampf als Kampf. Es steckte wortwörtlich der Wurm drin. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass das Spiel mit 2:10 verloren ging.

Die U18 empfing am Sonntagabend den EV Zug. Nach dem ersten Drittel stand es 3:2 für die Rheinfelder, aber im zweiten Drittel zog der EV Zug mit 9:6 davon. Zug konnte im letzten Drittel den Vorsprung verwalten und NWU Red verlor das Spiel mit 7:10. (mgt)