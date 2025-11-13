Traumbilder in Liedern

Am vergangenen Samstag zeigte der Männerchor Rheinfelden an seinem Herbstkonzert im Musiksaal der Kurbrunnenanlage wieder sein vielfältiges Können. Nach dem ersten Lied begrüsste der Präsident Josef Amrein die vielen interessierten und treuen Besucherinnen und Besucher aus beiden Rheinfelden und weitere Gäste aus dem Fricktal gebührend. Zum Motto «Traumbilder und Jahreszeiten in Liedern» wurden vom Männerchor Rheinfelden, in Singgemeinschaft mit dem Männerchor Nollingen, Wünsche und Träume besungen auch solche, die wechselnde Gefühle und Stimmungen zu jeweiligen Jahreszeiten ausdrücken.

Ton und Rhythmus änderten je nach Vortrag. Dieses kam deutlich zum Ausdruck mit «Rock my Soul», «Stand by me» oder «Only you» bis hin zum Lied von Herbert Grönemeyer, «Der Weg». Eher luftige und volkstümliche Lieder wie «Wir kamen einst von Piemont» oder das den Frühling besingende Lied «Veronika, der Lenz ist da» bis hin zum Schlager «Wann wird’s mal wieder richtig Sommer» ergänzten das vielfältige Programm. Das dreiköpfige Musikensemble unter der Leitung von Michael Herrmann begleitete bei ausgewählten Liedern den Gesang gekonnt und stimmig.

Wunderbarer Kontrastbeitrag vom Frauenensemble «Malaikas»

Dazwischen hatte das achtköpfige Frauenensemble «Malaikas» seinen Gastauftritt. Ihre wunderbaren Stimmen intonierten anspruchsvolle Lieder aus der Neuzeit. Das achtstimmig vorgetragene Lied «Only time», meisterten sie genauso mit gekonnter Bravour wie das «zwei in einem» als sogenannter Mashup interpretierte Lied «It was only just a dream». Nach dem Lied «Expresso und Tschianti» durften die «Malaikas» begeisterten Applaus entgegennehmen.

Vor dem gesanglichen Schlussbouquet bedankte sich der Präsident bei der Dirigentin Monika Sturm-Schmid sehr herzlich für ihre hervorragende Leistung und Beharrlichkeit mit den Sängern, welche dieses schöne Konzert möglich machten. Weitere lobende Worte richtete er an die Malaikas, an die Begleitcombo und an alle Sänger für ihren bravourös gemeisterten Gesang. Als Dessert und Abschluss des Konzertes sangen die «Malaikas» gemeinsam mit dem Männerchor das bekannte Lied «Westerland» von der Musikgruppe Die Ärzte und das Lied von Peter Maffay «Ich wollte nie erwachsen sein». Das Publikum war begeistert und spendete langanhaltenden Applaus für diesen schönen Konzertabend. Beim anschliessenden Apéro liess man gemeinsam den Abend ausklingen. (mgt)