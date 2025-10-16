Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Trainieren für den Ernstfall

  16.10.2025 Aargau

Im Rahmen der gemeinsamen Aktion «HOLISTIC 25» trainieren die Kantonspolizei Aargau und die Armee derzeit verschiedene Aufgaben. Damit soll ein starkes Zeichen für die Sicherheit gesetzt werden. Um als kleines Polizeikorps seinen Grundauftrag zu erfüllen und ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote