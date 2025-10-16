Trainieren für den Ernstfall

Im Rahmen der gemeinsamen Aktion «HOLISTIC 25» trainieren die Kantonspolizei Aargau und die Armee derzeit verschiedene Aufgaben. Damit soll ein starkes Zeichen für die Sicherheit gesetzt werden. Um als kleines Polizeikorps seinen Grundauftrag zu erfüllen und ...

Im Rahmen der gemeinsamen Aktion «HOLISTIC 25» trainieren die Kantonspolizei Aargau und die Armee derzeit verschiedene Aufgaben. Damit soll ein starkes Zeichen für die Sicherheit gesetzt werden. Um als kleines Polizeikorps seinen Grundauftrag zu erfüllen und durchhaltefähig zu bleiben, wäre die Kantonspolizei Aargau im Krisenfall auch auf die Unterstützung der Armee angewiesen, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons. Dieser Schulterschluss muss in Friedenszeiten auf allen Stufen regelmässig und praktisch geübt werden. Dabei können die Armeeangehörigen unter realen Bedingungen trainieren und erhalten einen Einblick in die praktische Polizeiarbeit.

Vor diesem Hintergrund führen die Kantonspolizei Aargau und die Infanterie Durchdiener-Schule 14 (Inf DD S 14) noch bis am Freitag, 17. Oktober, die gemeinsame Aktion «HOLISTIC 25» durch. Die auf die Abend- und Nachtstunden gelegten Einsätze richten sich örtlich nach der jeweiligen Kriminalitätslage. (mgt)