Traditionell, bekannt, mitreissend

Unter dem Motto «Roadtrip» präsentierte die Musikgesellschaft Wittnau am Wochenende ein abwechslungsreiches Programm mit traditionellen Märschen, bekannter Musik und mitreissenden Stücken.

Im ersten Teil traten die Jungmusikantinnen und Jungmusikanten der «Young Band Oberes Fricktal» unter der Leitung von Salomon Vogt auf. In den Proben hatte die erfreulicherweise bereits auf 16 Mitglieder angewachsene Band ein vielfältiges Programm eingeübt. Anschliessend heizte die Tambourengruppe unter der Leitung von Markus Würsch dem Publikum ordentlich ein. Mit einem spannenden Programm und Showeinlagen wurde das Publikum bestens unterhalten und durfte gleichzeitig das 50-Jahr-Jubiläum feiern.

Mit Koffern für die Reise betraten die Musikantinnen und Musikanten in der Folge die Bühne. Während des Konzerts konnte das Publikum immer wieder sehen, was die MGW im Gepäck mitführte, und wurde so von Moderatorin Tamara Bründler durch den Abend geführt. Die MGW eröffnete passend mit dem Stück «Back to the Future». Auch ein Teil des diesjährigen Selbstwahlstücks «Ivanhoe» für das Eidgenössische Musikfest in Biel wurde präsentiert. Das Euphonium-Duett «Zwei lustige Vagabunden» wurde von Talena und Remo vorgetragen. Weitere bekannte Stücke waren «I’m Still Standing», gesungen von Marco, «Eight Days a Week» sowie Musik von Eros Ramazzotti. Auch «Simply Red on Tour» durfte nicht fehlen. Abgerundet wurde das Konzert mit «What a Wonderful World» und «Country Roads». Zum Abschluss wurde zum «Wittnauer Marsch» gesungen und anschliessend gemeinsam mit den Tambouren gespielt. Die MGW blickt auf ein gelungenes Wochenende zurück und dankt allen Helferinnen und Helfern sowie den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern. (mgt)