Totalsperrung der Kantonsstrasse

STAFFELEGG/THALHEIM. Die Kantonsstrasse (K474) zwischen Passbeizli Staffelegg und Thalheim wird ab Montag, 26. Februar, saniert. Der Projektleiter Philipp Kohler erklärt: «Die Strasse ist zu schmal, um den Verkehr während den Bauarbeiten durch die Baustelle zu leiten. Angesichts der Einschränkung, vor allem für die Bevölkerung der Gemeinde Thalheim, haben wir ein sehr ambitioniertes Bauprogramm aufgestellt und sperren die Strasse für nur sechseinhalb Monate.» Die Umleitungen für den motorisierten Verkehr werden grossräumig ausfallen, je nach Fahrtrichtung via Bözberg oder über den Rohrerwald, Auenstein und Veltheim. Für Wanderer und Velofahrer werden vor Ort provisorische, aber nicht durchgängig asphaltierte Lösungen angeboten.

Der Strassenbelag wird auf der zirka 1,2 Kilometer langen Strecke erneuert, da der heutige Belag alt und mit Schadstoffen belastet ist. Die Strassenentwässerung wird an die neuen Vorgaben angepasst und mehrheitlich mit seitlichen Vertiefungen versehen, die das Wasser auffangen und ableiten – sogenannten Belagsrigolen. Solche Rigolen sieht man heute bereits an der Staffeleggstrasse zwischen Frick und Aarau. Die Rigolen sollen aber bei der schmäleren Verbindung nach Thalheim befahrbar sein, damit das Kreuzen von grösseren Fahrzeugen leichter fällt.

Nach der Abzweigung Passbeizli Staffelegg in Richtung Thalheim und auch im Waldstück Brändisried wird auf der linken Strassenseite ein Betonriegel mit Verankerung in den Felsen erstellt. Hierzu werden alle zwei Meter Stahlstangen in den Untergrund getrieben und anschliessend mit dem darunterliegenden Felsen verbunden. Diese Stahlstangen halten den Betonriegel und somit auch die Strasse an Ort.

Das Quergefälle der Strasse vom Parkplatz TCS bis zur Brändisriedkurve wird verändert: von der Talseite neu zur Bergseite hin. So stellt das Departement Bau, Verkehr und Umwelt sicher, dass im Winter weniger Fahrzeuge die talseitige Böschung herunterrutschen. Der Wanderweg von den zwei Parkplätzen auf der Höheren Passhöhe zur Bushaltestelle Staffelegg Passhöhe wird von der Kantonsstrasse abgetrennt oder wegverlegt, dies dank der grosszügigen Unterstützung eines Landbesitzers.

Geplant ist, die sehr anspruchsvollen Arbeiten in kürzester Zeit zu realisieren. Das ganze Team an der Staffelegg hofft auf gutes Bauwetter, denn das ist mitentscheidend für den Erfolg. Die Abteilung Tiefbau des Departements Bau, Verkehr und Umwelt und die am Bau Beteiligten bitten die Verkehrsteilnehmenden sowie die Anwohnenden um Verständnis und Akzeptanz für die unvermeidlichen Behinderungen und Umleitungen. (mgt)