Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

TOP-TEN-RANG FÜR DEN TSV METTAUERTAL

  07.07.2026 Mettauertal
Foto: zVg
Foto: zVg

Am Samstag, 20. Juni 2026, war auch der TSV Mettauertal am Turnfest in Seengen und das mit durchwegs starken Leistungen und einer Schlussnote von 27.26 Punkten. Damit erreichte der TSV Mettauertal den hervorragenden 10. Schlussrang, ein Resultat, auf das der ganze Verein stolz sein darf. Am Abend ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote