TOP-TEN-RANG FÜR DEN TSV METTAUERTAL

Am Samstag, 20. Juni 2026, war auch der TSV Mettauertal am Turnfest in Seengen und das mit durchwegs starken Leistungen und einer Schlussnote von 27.26 Punkten. Damit erreichte der TSV Mettauertal den hervorragenden 10. Schlussrang, ein Resultat, auf das der ganze Verein stolz sein darf. Am Abend ...

Am Samstag, 20. Juni 2026, war auch der TSV Mettauertal am Turnfest in Seengen und das mit durchwegs starken Leistungen und einer Schlussnote von 27.26 Punkten. Damit erreichte der TSV Mettauertal den hervorragenden 10. Schlussrang, ein Resultat, auf das der ganze Verein stolz sein darf. Am Abend wurde ausgiebig gefeiert und auch der Sonntag wurde noch gemeinsam genossen. Zum gelungenen Abschluss des Turnfest-Wochenendes liess der TSV Mettauertal die erlebnisreichen Tage bei einem feinen gemeinsamen Essen im Bären Hottwil ausklingen. (mgt)