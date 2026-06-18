Die Ratingagentur Standard & Poor’s bestätigt dem Kanton Aargau erneut das Top-Rating AAA mit stabilem Ausblick. Damit geniesst der Kanton Aargau weiterhin beste Bonität und verfügt über die höchstmögliche Kreditwürdigkeit. Ausschlaggebend für die ...

Die Ratingagentur Standard & Poor’s bestätigt dem Kanton Aargau erneut das Top-Rating AAA mit stabilem Ausblick. Damit geniesst der Kanton Aargau weiterhin beste Bonität und verfügt über die höchstmögliche Kreditwürdigkeit. Ausschlaggebend für die erneute Bestnote sind die solide Haushaltsführung, finanzielle Reserven, die ausserordentlich hohe Liquidität sowie die widerstandsfähige Wirtschaftsstruktur des Kantons. (nfz)