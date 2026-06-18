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Top-Rating

  18.06.2026 Aargau

Die Ratingagentur Standard & Poor’s bestätigt dem Kanton Aargau erneut das Top-Rating AAA mit stabilem Ausblick. Damit geniesst der Kanton Aargau weiterhin beste Bonität und verfügt über die höchstmögliche Kreditwürdigkeit. Ausschlaggebend für die ...

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