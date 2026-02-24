«Tollwut im Dorf»: Aus dem Berufsalltag eines Tierarztes

Am kommenden Donnerstag, 26. Februar, findet um 19 Uhr in der Bibliothek+ in Laufenburg eine Lesung statt. Bernhard Benninger liest aus seinem Buch «Tollwut im Dorf». Er erzählt darin von unerwarteten Ereignissen, Überraschungen und weiteren Anekdoten aus 35 Jahren ...

Am kommenden Donnerstag, 26. Februar, findet um 19 Uhr in der Bibliothek+ in Laufenburg eine Lesung statt. Bernhard Benninger liest aus seinem Buch «Tollwut im Dorf». Er erzählt darin von unerwarteten Ereignissen, Überraschungen und weiteren Anekdoten aus 35 Jahren Berufsalltag eines Landtierarztes im Fricktal.

Nach der Lesung findet ein Apéro statt. Freiwilliger Kostenbeitrag. Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen konnte bereits eine weitere Lesung am 9. April im Pfarrsaal in Mettau organisiert werden. (mgt)

Anmeldungen unter 062 874 15 43 oder info.bibliothek@laufenburg.ch