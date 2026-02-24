Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Tollwut im Dorf»: Aus dem Berufsalltag eines Tierarztes

  24.02.2026 Laufenburg

Am kommenden Donnerstag, 26. Februar, findet um 19 Uhr in der Bibliothek+ in Laufenburg eine Lesung statt. Bernhard Benninger liest aus seinem Buch «Tollwut im Dorf». Er erzählt darin von unerwarteten Ereignissen, Überraschungen und weiteren Anekdoten aus 35 Jahren ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote