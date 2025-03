Toller Start für Radprofi Fabian Weiss

Die Aktiven des Radfahrervereins «Helvetia» Sulz haben die Rennradsaison fulminant eröffnet. Der Sulzer Neo-Profi Fabian Weiss zeigte sich anlässlich der «Strade Bianche» in der Spitzengruppe und somit in der TV-Liveübertragung lange Zeit von bester Seite. Mit dem 32. Rang in diesem harten, über Schottersteine führenden «UCI World Tour»-Klassiker, setzte Fabian Weiss bereits ein Ausrufezeichen in der jungen Saison.

Parallel dazu haben letztes Wochenende die Jungradler Sulz-Gansingen ihre Rennräder aus dem Vereinsdepot wieder entgegengenommen. Unter fachkundiger Betreuung wurden die Rennräder auf die Kinder abgestimmt und die erste gemeinsame Fahrt unternommen. Für die Jungradler steht eine gemeinsame sinnvolle Freizeitbeschäftigung und Spass sowie das sichere Verhalten im Strassenverkehr im Fokus.

Dem Radfahrerverein «Helvetia» Sulz ist auch wichtig, dass der Breitensport gefördert wird. Deswegen führt der Verein am Samstag, 12. April, wiederum die Velobörse in Laufenburg durch. Diese soll allen Altersgruppen – jedoch insbesondere den Eltern von Kindern – ermöglichen, dass Fahrräder über die gebotene Plattform verkauft und zeitlich versetzt erworben werden können. Ziel ist, dass jedermann ein passendes Fahrrad für die kommende Saison hat, auf dem Zweirad aktiv ist und schöne Ausfahrten erlebt. (mgt)