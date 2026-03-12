Kinder und Jugendliche aus dem Fischingertal in Sedrun

46 Kinder und Jugendliche aus dem Fischingertal verbrachten vom 15. bis 21. Februar während der Sportferien eine tolle Woche im Schneesportlager in Sedrun.

Bereits um 7 Uhr war am Sonntag Treffpunkt für alle, und der Car brachte die Schar sicher nach Sedrun. Mit dem Sessellift wurde das Lagerhaus erreicht, und nach einem Teller Suppe ging es bereits auf die Piste, wo die Gruppeneinteilungen gemacht wurden. Abends brachte der Pistenbully das Gepäck zum Haus, und die Zimmer konnten bezogen werden. Der Lagerkiosk öffnete, das Pastafestival beruhigte die hungrigen Mägen, und nach dem gemeinsamen Besprechen von Lager- und Pistenregeln und Kennenlernspielen folgten ein Dessert und die erste Nacht im direkt an der Piste gelegenen Lagerhaus.

Die ganze Woche gab es viel Schneefall, was dazu führte, dass manche Skilifte und Pisten geschlossen wurden. Zum Glück war die Piste beim Haus stets geöffnet, und in diesem wunderbaren Schnee konnte trotz eingeschränkter Sichtverhältnisse viel Ski oder Snowboard gefahren werden. Die Stimmung im Lager war sehr gut. Morgens wurden die Frühaufsteher jeweils mit einem Alphornständeli in den Tag begleitet. Das Frühstück liess kaum Wünsche offen: Ofenfrisches, noch warmes Brot mit Konfi, Honig oder Schoggi-Aufstrich, aber auch Müesli, Rührei oder Vogelheu gaben Kraft für den Tag. Sowieso verwöhnte die Küchencrew alle Teilnehmenden aufs Beste mit ihren Kochkünsten. Die Kinder und Jugendlichen waren sowohl morgens als auch nachmittags draus sen unterwegs, zumeist auf der Piste, aber auch beim Spielen und Herumtollen im Schnee. Bei den motivierten und gut ausgebildeten Leiterinnen und Leitern lernten die Teilnehmenden enorm viel und konnten grosse Fortschritte machen. Dies konnten sie am Donnerstag auch beim Ski- und Snowboardrennen zeigen, wobei es nicht auf die Geschwindigkeit ankam, sondern auf die möglichst konstante Fahrweise in den beiden Läufen. Das Rangverlesen und die anschliessende Schnee-Party wurden auch durch den weiterhin hartnäckigen Schneefall nicht getrübt. Die Teilnehmenden hatten ihre elektronischen Geräte übrigens zu Hause lassen müssen. Dies war für viele nicht ganz leicht, entpuppte sich aber schlussendlich als Gewinn für die Lagerstimmung, was auch die positiven Rückmeldungen bestätigten. Am Freitagabend musste bereits wieder gepackt werden, und früh am Samstag startete die fröhliche Schar dann wieder in Richtung Tal, Car und Heimat. Es ist nicht selbstverständlich, dass es im Fischingertal noch ein Schneesportlager gibt. Viele ähnliche Lager sind in den letzten Jahren verschwunden. Dank der Lagerkommission und dank eines engagierten Leitungsteams, das in Fronarbeit die ganze Organisation, Vorbereitung und Durchführung stemmt, kann den Kindern und Jugendlichen ein grossartiges Lager geboten werden. Die Bevölkerung trägt mit ihrer Spendenbereitschaft ebenfalls zum Gelingen des Schneesportlagers bei.

Das Schneesportlager findet jeweils in den Sportferien statt und steht in der Regel den Kindern von der 3. bis zur 9. Klasse offen. Um die Kosten für die Teilnehmenden tief zu halten, veranstaltet die Kommission im September 2026 die Pizza-Piste in Schupfart und im Januar 2027 den Pasta-Plausch in Obermumpf. Detaillierte Tagesberichte, Fotos und kurze Filme sowie Infos auf: www.schneesportlager-fischingertal.ch.