Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Tolle Woche im Schneesportlager

  12.03.2026 Fricktal
Die Teilnehmenden des Schneesportlagers. Foto: zVg
Die Teilnehmenden des Schneesportlagers. Foto: zVg

Kinder und Jugendliche aus dem Fischingertal in Sedrun

46 Kinder und Jugendliche aus dem Fischingertal verbrachten vom 15. bis 21. Februar während der Sportferien eine tolle Woche im Schneesportlager in Sedrun.

Bereits um 7 Uhr war am Sonntag Treffpunkt für alle, und der ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote