Tolle Spiele und Wetterglück

Am vergangenen Samstag hiess es Spiel und Spass für Alle. Der TV Magden führte nach 10 Jahren Pause wieder das Spiel ohne Grenzen durch. Die Wetteraussichten für diesen Anlass waren alles andere als rosig. Man bekam sogar eine Vorwarnung des Bundes, Stufe 4, verbreitet sehr heftige Gewitter möglich. Doch nichtsdestotrotz haben die Verantwortlichen anfangs Woche entschieden, den Anlass auf der Aussensportanlage in Magden durchzuziehen.

Schon um 10 Uhr als die Spiele gestartet wurden, trudelten die ersten Besucher ein. In Viererteams mussten die acht abwechslungsreichen Posten absolviert werden, die Reihenfolge war egal. Schon die Namen wie Töröö-Ball, Bächerlitransport, Waterloser, Flosselauf, Würfelgolf, H2O-Head Legends, Fingerthermometer, Mass-Stossen sprachen für viel Spannung. Es brauchte Geschick, Schnelligkeit, kreative Ideen und ein bisschen Glück. Eine Festwirtschaft mit Grill sorgte für das leibliche Wohl. Man hatte alle Hände voll zu tun, damit alle durstigen Kehlen und knurrende Mägen versorgt wurden. Von allen Beteiligten – und das waren doch 31 Teams – bekam das OK nur positive Rückmeldungen. «Dies spornt natürlich zur Weiterführung dieses Anlasses bei», heisst es in einer Medienmitteilung.

Nach dem Rangverlesen war noch die Übertragung des Achtelfinalspiels Schweiz gegen Italien angesagt, welches man auf einem Grossbildschirm verfolgen konnte. Die paar Regentropfen waren eine Wohltat an diesem schwülwarmen Tag und nach dem Sieg der Schweiz herrschte Partystimmung. «Das OK und der TV Magden danken allen Zuschauern für ihren Besuch und den Beteiligten für das Mitmachen. Allen Helfern ein Dankeschön für ihren Einsatz, dem OK ein grosses Lob für die Organisation.» (mgt)