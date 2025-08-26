Todesfall in Strafanstalt

LENZBURG. Ein 29 Jahre alter rumänischer Häftling, der sich im vorzeitigen Strafvollzug in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg befand, wurde bei der morgendlichen Zellöffnung am 16. August von Vollzugsangestellten tot aufgefunden. Wie der Kanton mitteilt, deuten die ...

LENZBURG. Ein 29 Jahre alter rumänischer Häftling, der sich im vorzeitigen Strafvollzug in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg befand, wurde bei der morgendlichen Zellöffnung am 16. August von Vollzugsangestellten tot aufgefunden. Wie der Kanton mitteilt, deuten die Umstände auf einen Suizid hin. Im Vorfeld seien keinerlei Hinweise auf eine Suizidalität erkennbar gewesen. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Todesfall. Innerhalb der letzten zehn Jahre wurden in der JVA Lenzburg zwei Todesfälle aufgrund somatischer Erkrankungen und ein Suizid registriert. (mgt/nfz)