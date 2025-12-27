Immobilien
Todesfall in Haft wirft Fragen auf

  27.12.2025 Rheinfelden

Untersuchung der Staatsanwaltschaft läuft

Vergangene Woche hat sich ein 45-jähriger Mann in einer Einstellzelle der Kantonspolizei in Rheinfelden stranguliert. Ein Rechtsanwalt sieht den Fall kritisch.

Valentin Zumsteg

«Eine Einstellzelle ist die ...

