Der Sulzer Tobias Dünner startet mit einem zweiten Rang in die Saison. Mit 108 Schwingern war das Rangschwinget in Buttwil beim Guggibad schon fast kranzfestwürdig. Jonas Bühler konnte am Samstag in Bürglen am Jungschwingertag eine Auszeichnung erkämpfen.

