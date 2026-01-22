Immobilien
Tipps aus der Hirnforschung für mentale Gesundheit

  22.01.2026 Aargau
Manuela Adcock verstand es, die teilnehmenden Frauen mit viel Fachwissen aus der Hirnforschung und alltagsnahen Impulsen für mehr mentale Stärke, Leistungsfähigkeit und Lebensfreude zu begeistern.
Frauentagung: Wissenschaft trifft Selbstfürsorge

An der Lenzburger Frauentagung war Hirnforscherin Manuela Adcock Hauptreferentin. Sie teilte die Bühne danach mit dem Musiker-Duo WunderKram, bevor die rund 140 Frauen die Workshops zu diversen Wunschthemen besuchten.

Die ...

