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Tiny House mit Rädern und 460 PS

  02.08.2026 Gipf-Oberfrick
Der Sound des Motors klingt gut. Foto: zVg
Der Sound des Motors klingt gut. Foto: zVg

«Auf dem Landweg nach Australien», dieser Titel zum Beschrieb einer Reise sprang Felix Schlienger 2020 ins Auge und liess ihn nicht mehr los. Bald war ihm klar: «Diese Reise will ich machen.» Gleichzeitig wusste er, dass ihm ein Wohnmobil in der hier üblichen Grösse nicht ausreichen ...

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