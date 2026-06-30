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Tim Roth gewinnt Fricktaler Abendschwinget

  30.06.2026 Gipf-Oberfrick, Sport
Schlussgang Tim Roth (oben) gegen Lukas Döbeli
Schlussgang Tim Roth (oben) gegen Lukas Döbeli

Nick Alpiger konnte seinen Titel am Abendschwinget in Gipf-Oberfrick nicht verteidigen: Nach drei Jahren löst ihn Tim Roth als Festsieger ab. Die Fricktaler Jungschwinger erkämpften acht Zweige.

Ludwig Dünner

Der 25. Fricktaler Abendschwinget fand in diesem Jahr in ...

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