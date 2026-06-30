Tim Roth gewinnt Fricktaler Abendschwinget

Nick Alpiger konnte seinen Titel am Abendschwinget in Gipf-Oberfrick nicht verteidigen: Nach drei Jahren löst ihn Tim Roth als Festsieger ab. Die Fricktaler Jungschwinger erkämpften acht Zweige.

Nick Alpiger konnte seinen Titel am Abendschwinget in Gipf-Oberfrick nicht verteidigen: Nach drei Jahren löst ihn Tim Roth als Festsieger ab. Die Fricktaler Jungschwinger erkämpften acht Zweige.

Ludwig Dünner

Der 25. Fricktaler Abendschwinget fand in diesem Jahr in Gipf-Oberfrick statt. Wegen der hohen Temperaturen blieb der Besucheraufmarsch kleiner als gewohnt. Rund 850 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Zweikämpfe im Sägemehl. Bereits ab 9 Uhr standen 123 Nachwuchsschwinger im Einsatz; am Nachmittag wurden ihre Schlussgänge ausgetragen.

Um 15 Uhr griffen 67 Aktivschwinger ins Fest ein. Die Nachmeldungen der Eidgenossen Nick Alpiger und Andreas Döbeli erhöhten die Qualität des Teilnehmerfeldes, in dem mit Tim Roth und Lukas Döbeli bereits zwei weitere Eidgenossen gemeldet waren.

Seriensieger im fünften Gang gestoppt

Zehn Fricktaler Schwinger traten am Samstagnachmittag vor Heimpublikum an. Tobias Dünner blieb ohne Niederlage: Nach einem gestellten Auftakt gewann er die Gänge zwei und drei und reihte sich damit direkt hinter den vier Eidgenossen ein. Im vierten Gang stellte er den Freiämter Andreas Döbeli. Auch der fünfte Gang endete gestellt, den sechsten entschied Dünner für sich. Als bester Fricktaler belegte er den fünften Schlussrang.

Nick Alpiger trat zum dritten Mal als Titelverteidiger an und hätte den Abendschwinget zum vierten Mal in Serie gewinnen können. Wie die übrigen Eidgenossen startete er mit einem Sieg, der zweite Gang endete gestellt. Nach Erfolgen im dritten und vierten Gang schien der Weg in den Schlussgang offen, doch Tim Roth stoppte Alpiger im fünften Gang. Im Schlussgang traf Roth auf Lukas Döbeli. Ihm genügte ein gestellter Gang zum Festsieg. Der Abschluss blieb unspektakulär, doch Roth durfte das Rind Josta entgegennehmen. Punktgleich beendete Andreas Döbeli das Fest als Co-Sieger.

22 Fricktaler Jungschwinger am Start

Auch der Nachwuchs war stark vertreten: 22 Fricktaler Jungschwinger traten an und bestätigten vor heimischem Publikum ihre guten Saisonleistungen. Acht von ihnen erkämpften den Zweig. In der jüngsten Kategorie gelang Mischa Metzger sein erster Zweiggewinn. Nino Mahrer und Lian Achermann liessen sich in der Kategorie Jahrgang 2015/2016 mit Eichenlaub auszeichnen. Bei den Jahrgängen 2013/2014 bestätigte Robin Stocker seine starke Saison. Er stand erneut auf dem Podest und schloss das Fest auf dem zweiten Schlussrang mit Zweigauszeichnung ab. Elias Benz und Tobias Imhof holten in derselben Kategorie ebenfalls den Zweig. Bei den Jahrgängen 2011/2012 trat Jannick Mahrer als Topfavorit an. Der Sieger des Nordwestschweizer Jungschwingertags hatte auch in diesem Jahr an mehreren Festen vorne mitgeschwungen und gewann die ersten fünf Gänge. Dasselbe gelang Sämi Hochuli aus Küttigen; die beiden trafen im Schlussgang aufeinander. In den bisherigen vier Duellen hatte sich Mahrer stets durchgesetzt, diesmal aber fehlte ihm vor Heimpublikum das Wettkampfglück. So bekam er das Resultat zweimal am Platzrand nicht zugesprochen vom Kampfgericht. Hochuli erhielt in einer ähnlichen Situation den Sieg zugesprochen. Mahrer schloss das Fest im zweiten Rang ab. Ebenfalls in dieser Kategorie erkämpfte Leon Grieshaber den Zweig.

70-Kg-Gedenkstein

Mit dem 70-Kg-Fricktaler Gedenkstein wurde in der Arena der Final ausgetragen. Die beiden Fricktaler Marco Leimgruber und Simon Hunziker waren im Finaldurchgang mit dabei. Auch für sie war kein Vorbeikommen an Urs Hutmacher, welcher im Fricktal das Fest für sich entschied.