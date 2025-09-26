Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Tierisch nah dran»

  26.09.2025 Kaiseraugst
Daniela Lüscher zeigte Bilder von ihren Reisen. Foto: zVg
Daniela Lüscher zeigte Bilder von ihren Reisen. Foto: zVg

Am Gemeinschaftsnachmittag der Nachbarschaftshilfe KaiseraugstPlus entführte Daniela Lüscher die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Geschichten und Bildern aus Afrika auf eine tierische Reise in den Busch.

Sehr eindrücklich erzählte sie von ihren Reisen und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote