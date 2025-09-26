«Tierisch nah dran»

Am Gemeinschaftsnachmittag der Nachbarschaftshilfe KaiseraugstPlus entführte Daniela Lüscher die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Geschichten und Bildern aus Afrika auf eine tierische Reise in den Busch.

Sehr eindrücklich erzählte sie von ihren Reisen und Abenteuern, die sie seit über 23 Jahren in ihrer zweiten Heimat erleben durfte. Mit stimmungsvollen Bildern und Videos von ihren Reisen durch Namibia, Botswana, Simbabwe, Sambia und Südafrika zog sie die Besucher schnell in ihren Bann. Sie betonte auch, dass Ängste und Sorgen im Busch oft geringer seien und dass man in der Einfachheit keineswegs Mangel empfinde. Die Begeisterung des Publikums zeigte sich im herzlichen Applaus, mit dem sich die Gäste für diesen besonderen Einblick bedankten. Beim Apéro nutzten viele die Gelegenheit zum Austausch und zu persönlichen Gesprächen.

Der nächste Gemeinschaftsnachmittag findet am 18. November 2025 statt – dann lädt Kaiseraugst-Plus zum geselligen Lotto-Nachmittag ein. (mgt)