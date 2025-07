Tiefgaragen-Brand in Möhlin: Ursache geklärt

Ein technischer Defekt in einem parkierten Auto sei die Ursache für den Brand in einer Tiefgarage an der Ahornstrasse in Möhlin gewesen, teilt die Kantonspolizei mit.

«Die Ermittlungen zum Brand vom 2. Juli sind abgeschlossen.» In der weiträumigen Sammelgarage der Wohnsiedlung waren rund achtzig Fahrzeuge eingestellt. Drei davon brannten vollständig aus. Russ und Rauch zog auch die übrigen in Mitleidenschaft und verursachte Schäden am Bauwerk (die NFZ berichtete). Das Ausmass des Schadens ist indes noch nicht bekannt. (mgt/nfz)