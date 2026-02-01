Tiefere Zinsen reduzieren Gewinn

Geglücktes Jubiläumsjahr der Raiffeisenbank Möhlin

Die Raiffeisenbank Möhlin freut sich über ein erfolgreiches Jubiläumsjahr 2025. Höhere Kosten aufgrund der Jubiläumsaktivitäten sowie niedrigere Zinsen im ersten Halbjahr wirkten sich negativ auf den Erfolg der Bank aus.

Die Leitzinssenkungen der Schweizerischen Nationalbank im ersten Halbjahr um 0,5 Prozent auf 0 Prozent reduzierten den Netto-Zinserfolg der Raiffeisenbank Möhlin im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Millionen Franken auf 12,7 Millionen Franken. Entsprechend ging auch der Bruttogewinn um 28 Prozent auf 6,8 Millionen Franken zurück, wie die Bank in ihrer Medienmitteilung informiert. Beim Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft konnte hingegen dank einem soliden Wachstum im Wertschriftengeschäft und positivem Handelserfolg ein Zuwachs erzielt werden.

Der Geschäftsaufwand ist im Berichtsjahr auf 11,5 Millionen Franken (+4,5 Prozent) gestiegen, liegt jedoch unter Budget. Der Sachaufwand stieg aufgrund des Jubiläums im Jahr 2025 von 4,8 auf 5,0 Millionen Franken. Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber Vorjahr um 5,0 Prozent und ist auf einen höheren Personalbestand sowie Investitionen in die Weiterbildung zurückzuführen. Der Jahresgewinn beträgt 1,3 Millionen Franken, dies sind 9 Prozent weniger als im Vorjahr.

Wachstum in allen Geschäftsbereichen

Ein erneut gutes Jahr kann die Raiffeisenbank Möhlin im Anlagegeschäft verzeichnen. Das Depotvermögen beträgt per Ende Jahr 419,3 Millionen Franken (+15,6 Prozent). Die Kundeneinlagen stiegen im Berichtsjahr um 45,6 Millionen Franken und betragen nun rund 1,1 Milliarden Franken. Die Kundenausleihungen belaufen sich per Jahresende auf 1,1 Milliarden Franken. Die Raiffeisenbank Möhlin gehört zu den kapitalstärksten und sichersten Raiffeisenbanken der Schweiz.

Wie das Unternehmen stolz mitteilt, war das unbestrittene Highlight des Jubiläumsjahres die Chilbi auf der Allmend in Möhlin. Gemeinsam mit der Bevölkerung aus der Region wurde Mitte Juni mit einem vielseitigen Unterhaltungs- und Bühnenprogramm gefeiert. Parallel dazu unterstützt die Bank mit ihrem Jubiläumsfonds dauerhafte, sinnvolle Projekte in der Region. Anstelle der Versammlung findet wieder eine schriftliche / elektronische Abstimmung statt.

Jubiläum in Rheinfelden

Seit 2001 ist die Raiffeisenbank Möhlin mit einer Filiale in Rheinfelden präsent. Gestartet mit Räumlichkeiten am Albrechtsplatz in der Altstadt, bezog die Bank 2019 die moderne Geschäftsstelle im Salmenpark. Dieses 25-Jahr-Jubiläum wird am 11. Juni 2026 gefeiert. (mgt/nfz)